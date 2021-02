ASCOLTA I BRIGHT EYES RIFARE “FLIRTED WITH YOU ALL MY LIFE” DI VIC CHESNUTT

ASCOLTA I BRIGHT EYES RIFARE “FLIRTED WITH YOU ALL MY LIFE” DI VIC CHESNUTT

Lo scorso agosto i Bright Eyes sono tornati con l’ottimo “Down In The Weeds, Where The World Once Was”, il loro primo album in nove anni.

Oggi la band statunitense presenta, invece, una cover, quella di “Flirted With You All My Life” di Vic Chesnutt.

“Ho avuto il piacere di vedere Vic esibirsi molte volte nel corso degli anni e sin dalla giovane età”, dice Conor Oberst. “Posso davvero dire che ha cambiato profondamente la mia visione del mondo e cosa significava scrivere una canzone davvero unica e stimolante. Uno dei più grandi in assoluto. Mi manca sempre. Ecco la nostra umile versione di una delle sue migliori canzoni.”

Photo Credit: Danny Cohen