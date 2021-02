BACHI DA PIETRA, IL NUOVO ALBUM A MAGGIO. SI CHIAMA “RESET”

La band italiana rock-blues dei Bachi Da Pietra ha annunciato oggi il suo nuovo album, “Reset”, in uscita il prossimo 7 maggio via Garrincha Dischi.

Di seguito la nota stampa pervenutaci.

“«È una guerra e questa è una battaglia.»

Così esordiva il primo disco dei Bachi da Pietra nel lontano 2005, primo segno nella pietra ad opera di quella multiforme creatura nata dalle menti – e tra le mani – di Giovanni Succi e Bruno Dorella: «Adesso dalla terra ci si rialza, perché tutto ricomincia. È bello ripartire azzerati.»

Nuovo album e nuova label, dunque, ma stessa battaglia, seppure con rinnovata potenza di fuoco perchè in trincea scende un nuovo sodale: Marcello Batelli (Non Voglio Che Clara, Il Teatro Degli Orrori) si affianca a Succi e Dorella portando la band in una nuova dimensione sonica attraverso basso e synth, e curando personalmente il suono generale in cabina di regia.

Se il primo capitolo della saga dei Bachi invitava emblematicamente a “Tornare nella terra”, RESET è l’alba dopo un lungo silenzio (“Necroide”, l’ultimo capitolo discografico, usciva nel 2015), un tempo trascorso ad osservare la metamorfosi odierna prima di rialzarsi: pronti “a saltare in aria”.”

Credit Foto: Beatriçe Gjergji