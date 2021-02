IL NUOVO SINGOLO DI CHAD VANGAALEN SI CHIAMA “NIGHTWAVES”

A distanza di tre anni e mezzo dal suo sesto album, “Light Information”, il prossimo 19 marzo, via Flemish Eye / Sub Pop, Chad VanGaalen pubblicherà un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “World’s Most Stressed Out Gardener”.

“Questo è un disco che brilla con il tocco di VanGaalen: riverberi, musica folk policromatica che è a turno cartoonesca e iperfisica, come filmati ultra ingranditi di un virus o di una foglia”, spiega la press-release.

Oggi il musicista e produttore canadese ha condiviso un nuovo singolo, “Nightwaves”, che potete ascoltare qui sotto.

VanGaalen dice che il nuovo singolo “parla dell’infinito feed di notizie. Cedendo al tuo calendario digitale, quando tutto ciò che è nella tua lista di cose da fare è controllare gli aggiornamenti online. Come un incubo di William Gibson, noioso commercializzato come sexy.”

