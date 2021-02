IL TERZO ALBUM DEI WOLF ALICE ARRIVA A GIUGNO

A quasi quattro anni dal loro secondo LP, “Visions Of A Life“, i Wolf Alice torneranno il prossimo 11 giugno, via Dirty Hit, con un nuovo full-length, “Blue Weekend” (qui il pre-order).

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo, “The Last Man On Earth”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

La frontwomam Ellie Rowsell dice che il nuovo pezzo “parla dell’arroganza degli umani. Avevo appena letto “Cat’s Cradle” di Kurt Vonnegut e avevo scritto la frase “I suggerimenti di viaggio peculiari sono lezioni di ballo di Dio” nei miei appunti. Ma poi ho pensato: “Uh, il tuo peculiare suggerimento di viaggio non è una lezione di ballo da parte di Dio, è solo un suggerimento di viaggio!” Perché tutto deve significare qualcosa di più?”

“Blue Weekend” Tracklist:

1. The Beach

2. Delicious Things

3. Lipstick On The Glass

4. Smile

5. Safe From Heartbreak (If You Never Fall In Love)

6. How Can I Make It OK?

7. Play The Greatest Hits

8. Feeling Myself

9. The Last Man On Earth

10. No Hard Feelings

11. The Beach II