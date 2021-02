REAL ESTATE, ANNUNCIATO “HALF A HUMAN”, IL NUOVO EP IN USCITA A MARZO.

Il gruppo indie-rock di Ridgewood (New Jersey) dei Real Estate ha annunciato oggi l’uscita di un nuovo EP dal titolo “Half a Human” prevista per il prossimo 26 marzo via Domino e già disponibile in digitale ed in 1000 copie in edizione limitata da 12 ” (preordinalo da Domino Mart o dallo store della band).

“Half a Human EP” – si legge nella nota stampa – “è una raccolta di sei nuove canzoni create in due mondi diversi, mentre la struttura di ogni brano si è formata durante le sessioni per il loro album del 2020, The Main Thing, le tracce hanno preso vita quando il cantante e chitarrista Martin Courtney, il bassista e cantante Alex Bleeker, il tastierista Matt Kallman e il chitarrista Julian Lynch hanno iniziato a scambiarsi il materiale da remoto durante la pandemia”.

L’annuncio del nuovo Ep, è stato accompagnato dalla titletrack con tanto di video ufficiale qui sotto.



“La vita continua a cambiare e ulteriori responsabilità e stress continuano ad essere aggiunti, ma questa band è ancora qui”, ha affermato Martin Courtney, “Quando scrivevo molte di queste canzoni, mi sentivo un po ‘strana per essere in una band. Tipo, “come è ancora una cosa?” Mi sentivo sciocco e poi ci sono tornato allo stesso tempo. Questo è ciò in cui siamo bravi ed è ciò che amiamo fare e vogliamo continuare a fare. Non voglio fare nient’altro”.

“Half a Human” tracklisting:

1. Desire Path

2. Half a Human

3. Soon

4. D+

5. In the Garden

6. Ribbon