Gli Altın Gün arriveranno in Italia nel mese di dicembre per presentare il loro terzo LP, “Yol”, in uscita il prossimo 26 febbraio via Glitterbeat Records.

Saranno tre gli appuntamenti con la band psych-folk olandese: mercoledì 1 al Locomotiv Club di Bologna, giovedì 2 alla Largo Venue di Roma e venerdì 3 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

I biglietti sono già disponibili su ‘Dice.fm’.