VIDEO: RINSE Tamaryn (Wherever I Am)

RINSE (aka Joe Agius, che conosciamo piuttosto bene per essere collaboratore della deliziosa Hatchie) ha condiviso un video per la sua nuova canzone, la sognante e morbida “Tamaryn (Wherever I Am)”. La canzone è tratta dal suo prossimo EP, “Wherever I Am”, che uscirà il 5 marzo.

Agius parla del video in un comunicato stampa: “Ho costruito e dipinto le pareti e quasi tutti gli oggetti presenti in ogni stanza (grazie al marketplace di Facebook) in un paio di settimane, mentre l’animazione 3D è stata creata da Jackson Phillips e Skye Skye. Volevo che il video incapsulasse cosa significa essere bloccati nella propria testa quando si è totalmente infatuati di qualcuno. ‘Tamaryn (Wherever I Am)’ è stata una delle prime canzoni che ho scritto e registrato come RINSE e ha davvero dato il calcio d’inizio per questo progetto“.

Aggiunge poi sull’ EP: “Servirà come base sonora per ciò che RINSE è…un posto in cui sono entusiasta di costruire. Ogni canzone rappresenta un momento diverso del mio sviluppo come artista solista, dal trovare la mia voce migliore allo scavare più a fondo nei testi di quanto abbia mai fatto prima, così come affinare le mie capacità di registrazione e produzione“.

In ottobre, Agius aveva condiviso la canzone “Back Into Your Arms”, realizzata proprio con Hatchie.

