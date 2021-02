AD APRILE IL TERZO ALBUM DI HIT LIKE A GIRL

Hit Like A Girl è il progetto della musicista indie-punk del New Jersey Nicolle Maroulis.

Oggi la statunitense ha annunciato il suo terzo LP, “Heart Racer”, in arrivo il prossimo 2 aprile via Refresh Records a distanza di quasi tre anni dal precedente, “What Makes Love Last”.

Registrato insieme a Alex Melendez, Danny Murillo e Jackie Milestone agli Headroom Studios di Philadelphia, il disco è stato masterizzato e mixato da Doug Gallo: “Heart Racer” è stato scritto all’indomani di un “attacco di panico che altera la vita” che la Maroulis ha vissuto nel 2019.

Il primo singolo si chiama “Boardwalk”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Hit Like A Girl” Tracklist:

1. Laundry List

2. Monsters

3. Don’t Go Far

4. Inside Of My Head

5. Hate Myself For It

6. Wanna Be Loved

7. Closure

8. Boardwalk

9. Boomerang