AFI, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM, “BODIES”, E RILASCIATI I PRIMI DUE SINGOLI!

Il gruppo californiano punk-rock degli AFI (acronimo di A Fire Inside), hanno annunciato oggi il loro nuovo album, “Bodies”, in uscita il prossimo 11 giugno via Rise Records (e già preordinabile), prodotto dal chitarrista della band Jade Puget e mixato da Tony Hoffer (M83, Phoenix, Silversun Pickups).

In occasione dell’annuncio la band ha anche rilasciato due nuovi singoli “Looking Tragic” e “Begging For Trouble”, con altrettanti video al seguito.

A proposito di “Looking Tragic”, il frontman Davey Havok ha affermato: “Looking Tragic affronta il tema della sovrastimolazione con conseguente desensibilizzazione”, “Melodica e trascinante, la canzone ha preso vita velocemente e si è subito fatta notare come una traccia per far muovere i corpi, se non i sentimenti”.

Il batterista della band Adam Carson, aggiunge invece su “‘Begging For Trouble'”: “ha avuto il semaforo verde, almeno nella mia mente, nel momento in cui ho sentito entrare la voce. Per me, la traccia è una pietra angolare del nuovo disco”.

“Bodies” tracklisting:

1. Twisted Tongues

2. Far Too Near

3. Dulcería

4. On Your Back

5. Escape From Los Angeles

6. Begging For Trouble

7. Back From The Flesh

8. Looking Tragic

9. Death Of The Party

10. No Eyes

11. Tied To A Tree