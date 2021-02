ASCOLTA PER INTERO “CARNAGE” IL NUOVO DISCO DI NICK CAVE E WARREN ELLIS

“Carnage” è il nuovo album di Nick Cave & Warren Ellis, registrato durante le settimane di lockdown. Sebbene la coppia abbia già composto e registrato molte colonne sonore insieme, ed Ellis sia da tempo un membro dei The Bad Seeds, questa è la prima volta che pubblicano un intero album come duo.

Cave descrive l’album come un disco brutale ma molto bello, annidato in una catastrofe globale.

e ancora:

La creazione di “Carnage” è stato un processo accelerato di intensa creatività,” dice Ellis, “le otto canzoni erano già presenti in una forma o nell’altra nei primi due giorni e mezzo.

L’esplorazione lirica e sonora di Cave & Ellis continua a ritmo serrato con “Carnage”, un album emerso quasi per caso dai tempi morti creati dalla lunga, angosciosa, emergenza globale. “Carnage” è un album per questi tempi incerti, con momenti di distillata bellezza e con un senso di speranza quasi provocatorio.

Ascolta per intero “Carnage”:

L’intesa creativa di Cave & Ellis è radicata nella loro lunga storia di produzione musicale, sia come collaboratori che come artisti solisti. Si sono incrociati la prima volta nel 1993, quando Ellis ha suonato il violino in diverse canzoni per l’album di Nick Cave & The Bad Seeds, “Let Love In”, prima che si unisse alla band come membro stabile. I due hanno anche registrato come Grinderman, formati nel 2006, e insieme hanno composto e registrato numerose colonne sonore di film, TV e teatro.

“Carnage” è ora disponibile su Goliath Records su tutte le piattaforme digitali ed uscirà in versione vinile e CD il 28 maggio.