78 anni fa, il 25 Febbraio 1943 nasceva in un sobborgo di Liverpool uno dei musicisti più influenti della scena – nonché, membro dei Beatles – George Harrison.

Oggi, noi di IndieForBunnies, vorremmo ricordarlo con diverse prelibatezze della sua carriera solista.

10. Stuck Inside A Cloud

2002, da “Brainwashed”

Talking to myself

Crying out loud

Only I can hear me, I’m

Stuck inside a cloud

Parte pessimista, per poi allietarsi di speranza. Una vera chicca impreziosita dal suono languido delle slide di chitarra, di cui il Quite One ne è maestro.

9. When We Was Fab

1987, da “Cloud Nine”

Long time ago when we was fab

Una lode a quelli che furono i tempi di quando il mondo non girava intorno al sole; ma, bensì, intorno ai Fab Four.

Violoncelli alla “Eleanor Rigby” e la psichedelia del sitar sono solo tra i più evidenti rimandi beatlesiani. Il video ufficiale – dalla consistente esuberanza ottantina – non farà, di certo, un uso sobrio di questi rimandi.

Una potente carica nostalgica che susciterà la pelle d’oca ai più appassionati.

8. Living In The Material World

1973, da “Living In The Material World”

Can’t say what I’m doing here

But I hope to see much clearer

After living in the material world

Sonorità orientali e occidentali si incontrano e sovvertono a vicenda.

Una ballad giuliva, di sonorità pop-rock, che viene spezzata da invocazioni spirituali. Sto parlando di momenti di intermezzo – armonizzati da sitar, flauti, tamburi indiani ed un piacevole falsetto – che solleveranno l’ascoltatore nelle grazie di una liturgia indiana; per poi, ricatapultarlo nel mondo materiale.

E come dimenticare il frenetico assolo di sassofono?

7. Beware Of Darkness

1970, da “All Things Must Pass”

Watch out now, take care

Beware of the thoughts that linger

Winding up inside your head

The hopelessness around you

In the dead of night

Tra i brani più riusciti scritti sulla scia delle concezioni filosofiche e spirituali d’oriente vi è “Beware Of Darkness”.

L’ascoltatore è, premurosamente, sollecitato a non cedere all’illusione del Maya. In altre parole, prendere le distanze dal benessere effimero provocato del materialismo e scacciare via i pensieri negativi.

Il brano è caratterizzato da una crescente progressione sonora di grande originalità e armonia. Lo sfoggio di un eccezionale assolo di chitarra sarà la ciliegina sulla torta.

6. If Not For You

1970, da “All Things Must Pass”

If not for you

The winter would hold no spring

Couldn’t hear a robin sing

I just wouldn’t have a clue, if not for you

Come molti sanno, tra George Harrison e Bob Dylan scorreva buon sangue. Sull’onda di quest’amicizia, l’ex Beatle comporrà la cover di un brano del padre del folk d’autore: “If Not For You”.

Una dedica sentimentale dalla profonda purezza primaverile; riflessa nella melodia, così come nel testo.

George Harrison – o meglio, la produzione di Phil Spector – rivestirà il brano di un nuovo splendore, patinandolo con vasto panorama sonoro.

Non posso che allegarvi il video di Harrison e Dylan che suonano il brano in un modo squisitamente genuino (soundcheck del concerto di beneficienza per il Bangladesh, 1971). Questa è storia, ragazzi!

5. Behind That Locked Door

1970, da “All Things Must Pass”

Please forget those teardrops

Let me take them for you

Ed ecco un altro pezzo che fa da testimone del gioviale rapporto tra Harrison e Zimmerman. La canzone nasce come dedica di incoraggiamento per un timoroso Bob Dylan, in procinto suonare – dopo ben tre anni lontano dalle scene – sul prestigioso palco dell’ Isle Of Wight Festival del 1969.

Quì, troviamo un Harrison premuroso che ti asciuga le lacrime e scaccia via i timori con limpide parole, accompagnate dalla beautitudine di un country melenso. Serve altro?

4. Run Of The Mill

1970, da “All Things Must Pass”

Tomorrow when you rise

Another day for you to realize me

Or send me down again

Il nome della canzone è un detto inglese, usato per indicare un individuo di discreta abilità e rilevanza. Era proprio come George, all’apice della sua creatività artistica, era percepito; soprattutto, nel mezzo del noto clima di tensione che si respirava negli studi Apple nel 1969. Una situazione che stava causando malumori e sgretolando le amicizie nel gruppo. Pare che le parole del testo siano rivolte, soprattutto, a Paul McCartney; che, a detta di Harrison, non faceva altro che remare contro le decisioni altrui.

Il motivo di questa prestigiosa quarta posizione è da ricercare nella strepitosa e raggiante melodia del brano.

3. All Things Must Pass

1970, da “All Things Must Pass”

Sunrise doesn’t last all morning

A cloudburst doesn’t last all day

Un brano dalla profonda riflessione di stampo taoista: la natura labile della vita e del mosaico che la compone (le persone, gli attimi, gli amori).

Allietanti vibrazioni di speranza e slide sognanti riescono a sollecitare un cambio di prospettiva: una sana accettazione – e non una triste rassegnazione – nei confronti del cambiamento imminente e di tali dinamiche congenite all’esistenza.

Potenzialmente, la canzone più bella scartata dai Beatles.

2. Be Here Now

1973, da “Living In The Material World”

Remember, now, be here now

As it’s not like it was before

The past was, be here now

Un sitar che ruscella, placidamente, sotto delicate pennellate acustiche; il che è sufficiente per catapultare l’ascoltatore in un piacevole stato meditativo e trascendentale.

Non esiste alcun domani, non esiste alcuno ieri. Esiste solo l’adesso.

1. Isn’t It A Pity

1970, da “All Things Must Pass”

Some things take so long

But how do I explain

When not too many people

Can see we’re all the same

Non è un peccato di come, talvolta, si finisca per essere feriti e ferire, trasformando gli amori in rancori? Non è un peccato quando anche i gesti più cari del prossimo finiscano per passare inosservati? Non è una vergogna che ci sia tutto questo egoismo a soffocarci? Non è una vergona che non si riesca a vedere le bellezza di cui siamo circondati?

Pensieri di tale finezza immersi in una melodia dall’andamento letargico. Ad un certo punto, l’ascoltatore sarà travolto da un onirico flusso orchestrale; mentre, Harrison canterà – come un mantra – Oh, what a pity. It’s a pity.

Ascolta tutti i brani:

Credit Foto: Koen Suyk / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons