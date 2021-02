GLI SPIRITUALIZED ANNUNCIANO LA RISTAMPA DEI PRIMI 4 ALBUM

Gli Spiritualized, più specificatamente Jason Pierce da sempre titolare unico del progetto, hanno annunciato la campagna di ristampa in vinile che interesserà i primi 4 dischi della band: si parte con il debut album “Lazer Guided Melodies” uscito nel 1992 e che adesso tornerà alla luce via Fat Possum il prossimo 23 aprile.

Pierce parla così di “Lazer Guided Melodies”, primo disco della sua nuova avventura musicale dopo la fine degli Spacemen 3:

L’ultimo disco dei Spacemen 3 secondo me è stato realizzato in modo insufficiente. Quando ascolto quella roba sembra che oguno cerchi la propria strada. C’erano molte idee ma non c’era modo di metterle in uno spazio che le avrebbe fatte funzionare insieme. Quindi, c’era un’enorme libertà quando abbiamo scritto l’ultimo disco degli Spacemen 3 e quando ho iniziato gli Spiritualized mi sono detto “OK, ora è tutto tuo. Vai”…

e ancora:

Abbiamo registrato le tracce nello studio vicino al mio appartamento, un luogo in cui registravano prevalentemente jingle pubblicitari ed è lì che abbiamo realizzato tutti i dischi degli Spacemen 3, ma poi le registrazioni sono state portate ai Battery Studios di Londra, per esplorare un modo più professionale di fare musica … Una volta che mi sono avvicinato a quel modo di fare le cose ho aperto un intero mondo e sono rimasto sbalordito che qualcuno potesse prendere quelle tracce e trasformarle nel disco che è poi diventato …

La press release della ristampa ci racconta invece:

Sarà il primo di questa serie di doppi album da 180 g masterizzati a mezza velocità tagliata da fonti originali da Alchemy Mastering. Avrà una copertina apribile adornata da disegni rielaborati da Mark Farrow, e disponibile sia in una stampa standard in vinile nero che vinile bianco in edizione limitata.

Gli Spiritualized per l’occasione rilasceranno anche una nuova linea di merchandising che include t-shirs, shopper-bag, tazze.

Le prossime ristampe ‘tratteranno’: “Pure Phase” (1995), “Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space” (1997) e “Let It Come Down” (2001).

L’ultimo disco degli Spiritualized è l’ottimo “And Nothing Hurt” uscito nel 2018.