GUARDA IL VIDEO DI “MAYBE CHOCOLATE CHIPS”, IL NUOVO SINGOLO DELLE CHAI

Il terzo LP delle Chai, “Wink”, vedrà la luce il prossimo 21 maggio via Sub Pop Records a distanza di due anni dal precedente, “Punk”.

“Una persona che fa l’occhiolino è una persona dal cuore puro, che vive con flessibilità, che fa quello che vuole. Una persona che fa l’occhiolino è una persona che è libera”, afferma la bassista Yuuki, che aggiunge: “Con questo album, ti strizziamo l’occhio. Viviamo liberamente e speriamo che quando ascolti, puoi ammiccare e vivere liberamente anche tu.”

Questo terzo LP vede le Chai affidarsi per la prima volta a dei produttori esterni, Mndsgn e YMCK, e annovera tra i suoi ospiti il rapper di Chicago Ric Wilson.

Oggi la band giapponese ha condiviso il nuovo singolo, “Maybe Chocolate Chips”, che vede la collaborazione proprio di Ric Wilson.

“Le cose a cui vogliamo aggrapparci, le cose che avremmo voluto andassero via”, dice Yuuki. “Molte cose accadono con l’avanzare dell’età e per me sono nuovi nei! Ma li adoro! I miei nei sono come le gocce di cioccolato su un biscotto, più ne hai, più felice diventi! E prima che tu te ne accorga, sei un originale ♡.”