IL SECONDO ALBUM DI FRANCIS LUNG USCIRà A GIUGNO

A distanza di quasi due anni dal suo debutto full-length, “A Dream Is U”, Francis Lung tornerà il prossimo 18 giugno, via Memphis Industries, con un nuovo LP, “Miracle” (qui il pre-order).

“Per me, [Miracle] parla della lotta tra il mio lato autodistruttivo e il mio lato costruttivo che risolve i problemi”, dice il musicista inglese. “Suppongo che attraverso molte di queste canzoni sto affrontando questi problemi emotivi, riconoscendo gli aspetti negativi del mio comportamento invece di seppellirli e fornendo un punto di vista alternativo a me stesso.”

Il primo estratto si chiama “Bad Hair Day” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Miracle” Tracklist:

1. Intro

2. Bad Hair Day

3. Blondes Have More Fun

4. Miracle

5. Empty Playgrounds, Broken Swings (Demo)

6. Don’t Call Me Baby

7. Say So

8. Southern Skies

9. Want 2 Want U

10. Comedown (Again)

11. Uncommon

12. Lonesome No More

13. The Let Down