“NOT SO BAD” è IL NUOVO SINGOLO DEI PAINTED SHRINES

Jeremy Earl dei Woods e Glenn Donaldson degli Skygreen Leopards e di The Red, Pinks & Purples si sono uniti per il loro nuovo progetto, i Painted Shrines, che pubblicheranno il loro primo LP, “Heaven And Holy”, il prossimo 5 marzo via Woodsist Records.

Intorno al 2018 Earl era irrequieto nello stato di New York e ha accettato un invito a registrare nello studio di Donaldson in una sconosciuta città costiera rurale nel nord della California. In una settimana sono usciti con quasi un album di folk-rock nebuloso e psych-pop con tocchi di noise lo-fi più stravagante. Jeff Moller (The Papercuts) ha aggiunto il basso e poi gli ultimi ritocchi sono stati dati durante la quarantena.

La press-release ci diche che “”Heaven And Holy” vanno e vengono come nebbia costiera tra canzoni e parti strumentali sognanti che dividono la differenza tra “Unknown Country” dei Clean e “Fifth Dimension” dei Byrds.”

Ieri è arrivato anche un nuovo singolo, “Not So Bad”, che potete ascoltare qui sotto.

Donaldson dice del nuovo pezzo: “Abbiamo bisogno di altre persone per sopravvivere, ma va bene rifiutare le persone negative nella tua vita e andare avanti … Trova altre brave persone che ti accettino, che ti amino e che provino a creare la tua vita da qualche parte.”