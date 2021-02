ALBUM: HOPE AT THE BUS STOP And A Thousand Other Things

Avevamo tenuto a battesimo i padovani Hope At The Bus Stop qualche mese fa con il singolo “A Kind of Dancing Mist” e li avevamo seguiti in attesa del disco d’esordio, uscito il dodici febbraio per Iohoo Records / Artist First. “And A Thousand Other Things” è un punto d’arrivo e di partenza per la band, che conferma di avere come riferimenti il rock di fine anni novanta e la sua evoluzione melodica d’inizio millennio.

Stupiscono soprattutto le atmosfere post rock della traccia d’apertura “Floating Around” e quelle più pop e avvolgenti di “Dreams As Dresses” che s’incattiviscono alla fine di quattro minuti ben suonati e cantati. Melodie cangianti colorano “In Love With The Fear Of Letting You Down” e qui gli Hope At The Bus Stop dimostrano di saper cambiare pelle con rapidità e vigore, impressione confermata dalla tagliente “Flowers” con un’indole ben più rock e un’anima folk.

Atmosfere più tranquille dominano “The High White Mountain” col suo bel crescendo armonico e la trascinante “Walloping” in chiusura di un primo lavoro decisamente soddisfacente, che conferma quanto di buono gli Hope At The Bus Stop avevano fatto vedere e sentire nei singoli di avvicinamento. Quando torneranno a suonare dal vivo non lasciateveli scappare.

Listen & Follow

Hope At The Bus Stop: Facebook