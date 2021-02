ASCOLTA “FISHES IN THE OCEAN”, IL NUOVO BRANO DI AN EARLY BIRD

Mantiene sempre altissima la qualità il buon Stefano De Stefano, che non perde un colpo nemmeno in questa prima uscita post album. “Fishes In The Ocean”, che viene pubblicata da Greywood Records, mantiene intatta la magia delle cose migliori di An Early Bird: lievi tocchi acustici, supportati da un piano malinconico e un rombo ritmico che anticipa il crescendo, strumentale ed emotivo, di una canzone che è già un classico fin dal primo ascolto.

Il precedente lavoro di An Early Bird è stato “Echoes of Unspoken Words” e si è portato a casa un 7,5 sulla pagella.