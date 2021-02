ASCOLTA “VIRTUALE”, IL NUOVO SINGOLO DI NICOLò CARNESI

E’ da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo per Manita Dischi del cantautore Nicolò Carnesi, nome noto della scena nazionale.

E’ ormai risaputa la vena ispirata della scrittura di Carnesi, che in “Virtuale” approfitta per recuperare certi mai sopiti riferimenti all’estetica tipicamente gaetaniana, ricordando le invettive sardoniche quanto veementi del cantautore calabrese ma declinandole in un linguaggio nuovo – o quanto meno, fin qui inedito: l’andamento scanzonato del brano fa da ossimorico e delizioso contraltare all’irriducibile nerbo auto-riflessivo tipico della produzione di Carnesi, che per l’occasione indossa il suo vestito più pop nella sintesi di un tormentone impegnato, che ammicca allo standard formale da playlist riuscendo nell’impresa di non svilire il contenuto.

Snicchiare la nicchia, portando novità e senso attraverso la calibrazione di un compromesso giusto, sintomo di ormai raggiunta e conclamata maturità: Carnesi è da tempo pronto per palcoscenici più importanti, e sono rimasti in pochi a doversene ancora rendere conto.



