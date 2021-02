GUARDA IL VIDEO DI “TOO LATE (A BIG WAVE)”, LA NUOVA ANTICIPAZIONE DAL PROSSIMO ALBUM DEI PINHDAR

Il nuovo album dei PINHDAR, “Parallel”, uscirà il 26 marzo 2021 in digitale, in CD e in un’edizione limitata in vinile pubblicata dall’etichetta inglese Fruits de Mer Records.

Il nuovo singolo “Too Late (a big wave)”, secondo estratto dall’album prende spunto da una relazione in cui l’ineluttabilità di un incontro travolge il destino di chi racconta. L’errore e la fragilità umana messa a nudo di fronte al fato portano alla solitudine e all’incapacità di continuare ad amare. Tutte le canzoni dell’album, inclusa dunque “Too Late (a big wave”), partono da un episodio personale per rivolgere uno sguardo più ampio alla società e al pianeta. Un evento paralizzante, una grande onda che spazza via la chance di compiere scelte diverse per la Terra, può soltanto lasciarci aridi come un cuore che non sa più amare oppure una stella fredda: “Today my heart is dry like an extinguished star“. E potrebbe essere troppo tardi per porvi rimedio.

Il videoclip di “Too Late (a big wave)”, diretto da Francesco e Filippo Grecchi (2FGbros), è stato girato con l’aiuto di un drone per le riprese aeree e celebra la forza della natura quando si manifesta nella sua realtà più selvaggia e indomabile, che la rende così pura ed elegante nella sua bellezza incontaminata. La danza nervosa che muove Cecilia come un burattino senza fili rappresenta la grande onda che travolge tutto impedendo di controllare le proprie gesta. Non a caso il video si chiude con un volo in caduta, mentre il sole tramonta dietro le montagne.

Ancora una volta la band lavora magnificament eper creare spazi liquidi e avvolgenti, seppure pervasi da una sottile linea inquieta, ma poi ecco il ritornello carico e rumoroso, in cui emergono quasi pulsioni shoegaze. Altra ottima conferma.