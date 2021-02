LAST DAYS OF APRIL: IL SINGOLO “EVEN THE GOOD DAYS ARE BAD” ANTICIPA IL NUOVO ALBUM OMONIMO

Ma guarda un po’chi si rivede. Il buon Karl Larsson riprende in mano il suo progetto Last Days Of April. In questi giorni aveva rimesso in moto i social, avvertendo come un disco nuovo fosse in preparazione (in uscita l’8 maggio, pre order attivo). Ora ecco il singolo “Even The Good Days Are Bad”, che si svela essere anche la title track dell’album.

L’etichetta, Tapete Records, dice: “L’album è una scintillante raccolta di otto nuove canzoni scritte da Larsson che lo mostrano all’apice della sua arte e i LDOA raggiungono nuovi livelli di forza, onestà e brillantezza“. Il singolo ha questo piglio piuttosto ricco e maestoso, anche grazie all’apporto decisivo degli archi. Staremo a sentire il resto del disco.

Ricordiamo che l’anno scorso la band ha ristampato in vinile il classico “Angel Youth“, il disco capolavoro del 2000.

Tracklisting:

1) Even The Good Days Are Bad

2) Run Run Run

3) Had Enough

4) Turbulence

5) Alone

6) Hopeless

7) Anything

8) Downer