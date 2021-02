E’ ONLINE IL NUOVO ALBUM DEI FINE BEFORE YOU CAME

E’ ONLINE IL NUOVO ALBUM DEI FINE BEFORE YOU CAME

Non vorremmo sbagliare, ma l’ultima uscita dei Fine Before You Came risaliva al 2017 con “Il Numero Sette”. E ora ecco la sorpresa. Online è apparso “Fome Complesse”, il nuovo album della formazione milanese, in attività ormai dal lontano 1999.

Vi lasciamo il link dove poter ascoltare l’album: https://fbyc1999.it/fbycfc.html