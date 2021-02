“FAR OUT” E “FOLLIES FIXTURE” SONO I DUE NUOVI SINGOLI SVELATI DA BEN HOWARD

Ben Howard ha pubblicato altri due brani dal suo imminente album “Collections From The Whiteout”, ovvero “Far Out” e “Follies Fixture”, oltre ad annunciare due spettacoli a Londra per l’autunno.

“Far Out” e “Follies Fixture” seguono i precedenti singoli di Howard “Crowhurst’s Meme” e “What A Day”.

Howard dice di “Far Out”: “La canzone è essenzialmente una critica di come facilmente le persone sono attirate dalla violenza e dall’animosità senza motivo, solo per passare il tempo. E alla fine come ci sia forse un percorso più semplice e soddisfacente. Volevo che avesse un tocco di slang in rima molto britannico e un senso di umorismo macabro alla Roald Dahl. Temo che i miei passaggi lo abbiano reso un po’ più semplice e serio“.

Aggiunge di “Follies Fixture”: “E’ una canzone d’amore. Tratta di un periodo apatico della mia vita, alla ricerca della routine quando ero a Parigi“.

Howard ha annunciato due nuovi spettacoli a Londra alla Royal Festival Hall il 18 e 19 settembre. I biglietti saranno in vendita il 5 marzo su benhowardmusic.co.uk.

“Collections From The Whiteout” seguirà l’album del 2018 di Howard, “Noonday Dream”, ed è stato prodotto insieme ad Aaron Dessner dei The National.