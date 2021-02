VIDEO: JOHANNA SAMUELS

Dopo una manciata di EP e singoli pubblicati negli ultimi anni per Johanna Samuels è arrivato il momento del primo album, “Excelsior!”, in uscita il prossimo 14 maggio via Basin Rock (via Mama Bird Recording Co. negli Stati Uniti).

Registrato al Flying Cloud di West Shokan, New York, il disco della songwriter di Los Angeles è stato prodotto e mixato da Sam Evian: tra gli ospiti troviamo Courtney Marie Andrews, Hannah Cohen, Hannah Read (ovvero Lomelda), A.O. Gerber, Louise Florence e Olivia Kaplan.

Il titolo del disco è ispirato dalla firma che usava il nonno della Samuels, deceduto lo scorso dicembre: “Era una persona molto importante per me e mi ha aiutato a crescere. Ha firmato tutte le sue lettere ed e-mail ‘Excelsior!’, Compreso il punto esclamativo. Significa ‘sempre in alto’ ed è quello che auguro a tutti: crescere da ascoltare con più empatia e ascoltarsi l’un l’altro. Spero che questo disco faccia desiderare alle persone di essere più gentili l’una con l’altra e con se stesse.”

Il nuovo singolo si chiama “Nature’s Way” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Matt Kazman: il brano, graziato di melodia e leggerezza, ha unb ritmo alto e influenze folk ed è ricoperto di un leggero velo di malinconia. Un piacevole primo assaggio!

Johanna Samuels: Facebook | Bandcamp | Instagram