AD APRILE IL NUOVO ALBUM DI VANESSA PETERS

A distanza di due anni e mezzo dal precedente LP, “Foxhole Prayers”, Vanessa Peters ritornerà il prossimo 23 aprile, via Idol Records, con un nuovo full-length, “Modern Age”.

“Modern Age” è un album rock moderno / classico che si rivela una sfida d’acciaio. Nel bel mezzo di un anno veramente buio, Vanessa e la band hanno cospirato per realizzare un album che sia allo stesso tempo potente ma anche giocoso, intenso ma sensibile, arrabbiato ma pieno di speranza. In “Modern Age”, troviamo ancora una volta Vanessa Peters scrivere e fornire canzoni di eccezionale potenza lirica e musicale, rafforzando ulteriormente la sua reputazione tra la nuova generazione di cantautori americani.

Undici tracce di pop / rock energico ma sempre melodico, che capovolgono le aspettative del precedente “Foxhole Prayers”, un’opera folk / rock di successo, profondamente introspettiva. Dagli accordi iniziali della title track, è ovvio che questo album va in una nuova direzione: collaborare a stretto contatto con la sua band italiana ha portato una nuova, rauca energia a questa raccolta che raramente è emersa prima, al di fuori dei concerti di Vanessa. Per anni è stato troppo facile collocare Vanessa in una specie di generica categoria “americana” quando in realtà i suoi dischi hanno sempre viaggiato dall’indie-pop all’alt-country, al folk sperimentale e al rock dei cantautori degli anni ’70.

Il primo singolo si chiama “Crazymaker” e qui sotto potete vedere il relativo video registrato a Lucca e diretto dal suo batterista Rip Rowan.

La press ci spiega che “un Crazymaker è una persona che ruba la tua energia, la tua gioia, magari anche i tuoi soldi, il tuo tempo….ruba tutto, ma riesce a farti sentire in colpa. Colui/lei che ti fa sentire che sei tu quello pazzo quando in realtà è lui/lei il vero manipolatore, intrappolandoti in una relazione tossica. Troviamo chitarre elettriche e i classici 4-on-the-floor drum beats ispirati agli AC/DC, in un brano rock/pop classico, per un perfetto viaggio on the road.”

“Modern Age” Tracklist:

1. Modern Age

2. Make Up My Mind

3. Crazymaker

4. Valley Of Ashes

5. Hood Ornament

6. The Band Played On

7. Never Really Gone

8. The Weight Of This

9. Yes

10. The Try

11. Still Got Time