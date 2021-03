IN ARRIVO UN NUOVO FILM DI BEAVIS AND BUTT-HEAD

Era noto da parecchio tempo che un nuovo film di Beavis And Butt-Head fosse in lavorazione, ma ora sono finalmente arrivati nuovi dettagli.

Il nuovo film, che sarà il loro primo da “Beavis And Butt-Head Do America” del 1996, sarà diretto da Mike Judge e verrà realizzato per un nuovo servizio di streaming della Paramount.

Qui sotto, via Twitter, potete vedere un breve teaser del film.

While America's most famous couch potatoes, Beavis and Butt-Head, are back in a new, original movie for #ParamountPlus. 🤘 pic.twitter.com/0L08dpiPW5

