SONO TORNATI I DATSUNS: ASCOLTA “BRAIN TO BRAIN” CHE ANTICIPA IL NUOVO DISCO ATTESO PER MAGGIO

Dobbiamo scivolare fino al 2014 per andare a ritrovare l’ultimo album dei simpatici e rumorosi neo zelandesi Datsuns. “Deep Sleep” infatti veniva pubblicato da Hellsquad Records il 3 ottobre del 2014. Poi il slenzio discografico per questi ragazzi dediti a un hard-rock sonico e coinvolgente.

In questi giorni ecco la sorpresa: la band annuncia “Eye To Eye”, il nuovo disco atteso il 28 maggio (qui il pre-order).

Ad anticipare il tutto ecco il singolo “Brain To Brain”.



Tracklist:

Dehumanise

Warped Signals

White Noise Machine

Sweet Talk

Brain To Brain

Moongazer

Bite My Tongue

Raygun

Suspicion

Other People’s Eyes

In Record Time