THE REDS, PINKS AND PURPLES: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “THE RECORD PLAYER & THE DAMAGE DONE”

The Reds, Pinks And Purples aveva pubblicato lo scorso ottobre il suo debutto full-length, “You Might Be Happy Someday”, ma il prossimo 9 aprile via Tough Love Records (via Slumberland Records negli Stati Uniti), il musicista americano pubblicherà il suo seguito, “Uncommon Weather”.

Dietro a questo progetto, come forse già saprete, si nasconde Glenn Donaldson, già componente di Skygreen Leopards e The Art Museums.

La press-release ci fa sapere che il nuovo album “è sia un ritratto sfuggente di San Francisco e anche un autoritratto di un cantautore che ha regalato un’altra preziosa collezione di canzoni DIY-pop dal suono senza tempo.”

In questi giorni Donaldson ha condiviso un nuovo singolo, “The Record Player & The Damage Done”, di cui potete vedere il video qui sotto.