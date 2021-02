TRACK: CHARLOTTE SPIRAL

“New Light” è il nuovo singolo dei Charlotte Spiral che precede l’uscita dell’omonimo EP (9 Aprile). Amy Spencer e Avi Barath hanno registrato i quattro brani che comporranno il disco avvalendosi della produzione di Dan Carey (Sia, Bat For Lashes, Kae Tempest) che aveva pure collaborato per il loro primo EP “Ideal Life” del 2020. Il brano, malinconico e coinvolgente con un piano protagonista, è un valzer lento che riscalda corpo e anima e conforta grazie alla splendida e morbida voce di Amy.

New Light EP by Charlotte Spiral

Il brano è il frutto delle riflessioni dell’artista londinese riguardo l’essere nel momento, con i piedi per terra. “È semplicemente un messaggio a me stessa per vivere di più nel presente e smettere di immaginare come potrebbero essere le cose“, spiega la Spencer, “soprattutto al giorno d’oggi quando è così facile distrarsi e confrontarsi con altre persone“. Tre minuti e quindici secondi che ci cascano addosso, accarezzano i nostri sensi trascinandoci nel movimento di una danza elegante e armoniosa.

