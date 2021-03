JAMES, ECCO IL NUOVO ALBUM “ALL THE COLOURS OF YOU” IN USCITA A GIUGNO

Il gruppo rock mancuniano dei James ha annunciato oggi l’uscita del loro sedicesimo album in studio dal titolo “All The Colours Of You” previsto per il prossimo 4 giugno su Virgin Music Label & Artists Services (preordinabile qui) e, con l’occasione, hanno condiviso il primo singolo omonimo.



“All The Colours Of You” segue l’uscita di “LIVE In Extraordinary Times”, una raccolta registrata dal vivo del loro ultimo album in studio “Living In Extraordinary Times”.

Di seguito la nota stampa, mentre in calce all’articolo la tracklist e l’elenco dei formati del nuovo album.

“Firmato dagli MD dell’etichetta congiunta Jim Chancellor e Michael Roe, questo album sarà il loro primo sulla nuova etichetta Virgin Music Label & Artists Services (precedentemente nota come Caroline International). È anche il primo nella loro nuova casa editrice Kobalt Music, questi cambiamenti rafforzano l’ambizione infinita e irrequieta che hanno mentre si avvicinano al loro quarto decennio come band.

Registrato nella prima parte della pandemia di Covid, l’album è stato prodotto dal vincitore del Grammy Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers). Durante i lavori di produzione con James per la prima volta, ha acquistato un nuovo approccio al loro suono, lavorando a distanza dal suo studio in collegamento con Tim (il suo vicino di Topanga Canyon) in collegamento con Jim in una catena di margherite, reinventando le loro demo e catturando la band in tutta la loro gloria virtuale.

Il risultato è un disco con i brani più freschi e pronti per la festa dei loro 38 anni di carriera, il suono di una delle migliori band britanniche, destrutturato e riassemblato da uno dei produttori più rinomati del mondo.

Tim Booth dice: “Con tutta la merda che è andata giù nel 2020, questa è stata una concezione miracolosa e un altro grande salto in avanti per noi rispetto agli ultimi 3 album. Spero rifletta i colori di questi tempi folli. Sweet 16 è un album vero e proprio, senza riempitivi ed è lì con il nostro meglio. Con amore. Tim. “

Jim Glennie dice: “Sono contento, orgoglioso e sorpreso da questo album. Jacknife ha spinto noi e le canzoni in qualcosa di nuovo ed è molto eccitante. Dopo tutti questi anni, stiamo ancora sfidando noi stessi e i nostri fan. Godete”.

Dalla prima riga sull’apertura dell’album ZERO, “We’re all gonna die”, Tim affronta molti argomenti difficili in tutte le 11 tracce, con temi che vanno dalla politica e il cambiamento climatico, alla gestione della perdita di una persona cara durante la pandemia.

Miss America esamina l’immagine appannata del paese attraverso gli occhi di un concorso di bellezza “Miss America si sta esaurendo, è tutta diademi e glamour ” mentre Beautiful Beaches si concentra sugli incendi che hanno rapito la California dopo una visione che Tim ha avuto di un terremoto e incendi, che hanno causato la sua famiglia a correre per rifugiarsi su bellissime spiagge “Quella vita che ci siamo lasciati alle spalle, stiamo correndo verso quelle belle spiagge”.

La traccia principale All The Colours Of You affronta gli anni di Trump. Con sede negli Stati Uniti per molti anni, Tim ha assistito in prima persona alla divisione e all’odio alimentati dall’ex presidente. Evidenziando la forte ascesa della supremazia dei bianchi durante il suo regno, la traccia alla fine offre un barlume di speranza, un futuro nuovo e più luminoso con il ritornello “Ama tutti i colori, tutti i colori di te”.

Recover è forse la traccia più toccante, che ha a che fare con la morte del suocero di Tim da Covid-19 nel Regno Unito. Una traccia piena di speranza, con una produzione delicata, è una canzone edificante e gioiosa che parla di onorare l’eredità e lo spirito di una persona amata, una celebrazione della vita non la tristezza della morte “Ricorderemo come trasmettere il tuo spirito”.

Dal loro singolo rivoluzionario nel 1991, Sit Down, James ha pubblicato 15 album in studio, vendendo oltre 25 milioni di copie nel processo, e ha eseguito innumerevoli spettacoli e festival in tutto il mondo. Continuano ad essere una grande attrazione dal vivo, avendo venduto 60.000 biglietti per un tour nell’arena del Regno Unito programmato per questo novembre e dicembre, un tour che è stato venduto più velocemente di qualsiasi precedente tour di James.

James sono un gioiello nella corona della musica britannica. ‘”La verità è che ci siamo sentiti costruiti per durare” – Tim Booth.”

Tracklist:

1. ZERO

2. All The Colours Of You

3. Recover

4. Beautiful Beaches

5. Wherever It Takes Us

6. Hush

7. Miss America

8. Getting Myself Into

9. Magic Bus

10. Isabella

11. XYST

Formati di “All The Colours Of You”:

– Standard CD

– Deluxe CD (w/ Bonus Artwork / Photos in a DVD Hard Back Book Package)

– Standard LP

– D2C Deluxe LP (Swirl Coloured Vinyl)

– D2C Deluxe LP (Picture Disc Vinyl)

– Indies & HMV Deluxe LP (Multi Coloured Vinyl)

– Coloured Cassette