“GOOD PEOPLE” è IL NUOVO ALBUM DI BOB MALONE

Bob Malone è il tastierista di John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival, ma è anche uno stimato artista solista.

Dopo “The Christmas Collection”, uscito nel 2018, il musicista del New Jersey tornerà il prossimo 21 maggio, via Appaloosa Records, con un nuovo LP, “Good People”, prodotto da Bob Demarco.

Il nuovo singolo si chiama “My Friends And I” e lo potete ascoltare qui sotto.

Dice Malone del pezzo: “La perdita è tutt’intorno a noi in questi giorni e non diventa mai più facile dire addio. Questa è una canzone per amici che ce l’hanno fatta e per amici che non ce l’hanno fatta. “Perdonami se sono stato scortese – ne stiamo soffrendo, tutti i miei amici ed io.”

“Good People” Tracklist:

1. Good People

2. Bad Moon Rising

3. Empty Hallways

4. All There Is

5. Head First

6. Oh Well

7. My Friends And I

8. Prelude & Blues

9. Sound Of A Saxophone

10. The River Gives

11. Tangled Up In Blue