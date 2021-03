IL PRIMAVERA SOUND SALTA L’EDIZIONE 2021, CI SI VEDE NEL 2022

Riportiamo, con dispiacere, il comunicato dell’ufficio stampa italiano in merito all’annullamento dell’edizione 2021 del Primavera Sound Barcellona:

“È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che il 20° anniversario del Primavera Sound Barcellona è rimandato al 2022 per cause di forza maggiore.

Siamo giunti a questa dolorosa decisione a causa dell’incertezza sul quadro giuridico relativo ai grandi eventi che ancora circonda le date originali del festival, dal 2 al 6 giugno, che, sommate alle restrizioni che esistono attualmente, ci impediscono di lavorare normalmente alla preparazione del festival non garantendo che poi si possa celebrare. Anche se è doloroso, sappiamo che questa è la decisione giusta, soprattutto per quelli di voi che devono pianificare il viaggio in anticipo.

Non abbiamo lasciato nulla di intentato: abbiamo guidato la sperimentazione clinica realizzata all’Apolo di Barcellona lo scorso dicembre e siamo stati in costante contatto con le autorità sanitarie per esplorare tutte le soluzioni possibili. Ma il ventesimo anniversario del Primavera Sound merita una festa come quelle a cui siamo abituati e la situazione globale non sembra favorevole a permettere che qualcosa del genere accada quest’estate. Almeno non in un modo in cui possiamo vivere l’esperienza completa del Primavera Sound.

Ancora una volta, siamo eternamente grati per la collaborazione a tutti gli artisti, agenzie, sponsor, case di produzione e ai lavoratori coinvolti per tutto ciò che è stato fatto per cercare di far svolgere il Primavera Sound nel 2021. E al nostro pubblico, la nostra famiglia, grazie per la vostra fede e il vostro amore. Vi dobbiamo la migliore edizione del Primavera Sound e ci stiamo già lavorando.

Come l’anno scorso, offriremo a tutti i possessori di biglietti la possibilità di conservarli per il prossimo anno. Sarà anche possibile richiedere il rimborso del biglietto a partire da mercoledì 2 giugno, data in cui sarà rivelata la line-up del Primavera Sound Barcellona 2022.

Siamo davvero dispiaciuti per tutti gli inconvenienti e le delusioni che questo annuncio potrà causare. Ci rifaremo totalmente nel 2022. Perché sì, davvero, balleremo di nuovo insieme… e come mai prima d’ora.

Nel frattempo, rifletteremo, discuteremo e ci incontreremo al Primavera Pro, l’incontro internazionale dell’industria musicale, che terrà un’edizione ibrida (di persona e online) dal 2 al 6 giugno di quest’anno. E stiamo già lavorando per avere di nuovo musica dal vivo a Barcellona quest’estate, nei limiti di ciò che sarà consentito. Altre notizie, presto.

Fino ad allora, abbiate cura di voi stessi.

A presto.“