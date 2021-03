IL SECONDO ALBUM DI ROSTAM ARRIVA A GIUGNO

A distanza di quasi quattro anni dal suo debutto solista, “Half-Light”, Rostam sta per ritornare con un nuovo LP, “Changephobia” (qui il preorder), in uscita il prossimo 4 giugno via Matsor Projects / Secretly Distribution.

Il nuovo disco dell’ex componente dei Vampire Weekend è stato scritto nel corso degli ultimi tre anni e contiene i recenti singoli “These Kids We Knew” e “Unfold You”.

Il musicista statunitense dice del suo sophomore: “Questa raccolta di canzoni non celebra la paura del cambiamento. Piuttosto è l’opposto. Parla di chi siamo capaci di diventare se riconosciamo queste paure in noi stessi e ci eleviamo al di sopra di esse.”

Oggi intanto Rostam ha condiviso un altro estratto, “4Runner”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Changephobia” Tracklist:

1. These Kids We Knew

2. From The Back Of A Cab

3. Unfold You

4. 4Runner

5. Changephobia

6. Kinney

7. Bio18

8. [interlude]

9. To Communicate

10. Next Thing

11. Starlight