EP: THE REYTONS May Seriously Harm You and Others Around You

Arrivò anche per i The Retyons il momento del primo lavoro, seppur sulla breve distanza, con questo EP di 6 tracce, “May Seriously Harm You and Others Around You”.

May Seriously Harm You and Others Around You by The Reytons

Apre le danze un pezzo forte del repertorio, quella “Red Smoke” che rimanda inevitabilmente ai primissimi Arctic Monkeys, quelli più tirati e grintosi; segue “Behind Enemy Lines” che in attacco abbassa i giri per esplodere ancora in un ritornello energetico.

“Tears in Taxi Rank” è invece un pop-rock accelerato, che mette al solito in mostra tosti riff di chitarra e un ritornello di facile assimilazione; il quarto pezzo è un’altra vigorosa iniezione di adrenalina, “Broke Boys Cartel”; chiudono i giochi due pezzi già ben assimilati dalla sempre più numerosa fan base, “Jealous Type” e “Shoebox”.

L’indie rock britannico potrebbe avere trovato dei nuovi, giovanissimi gonfalonieri; sul breve termine sono due le cose da fare: dare un palco a questi ragazzi, ed incrociare le dita che non si perdano come tante altre meteore del settore.

