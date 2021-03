GLI ISLANDS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “ISLOMANIA”. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

Dopo 5 anni di assenza dalle scene gli Islands annunciano un nuovo album.

“Islomania” esce l’11 giugno su Royal Mountain Records ed è anticipato in queste ore dal primo singolo, “(We Like To) Do It With the Lights On”, accompagnato dal video ufficiale diretto da Tim Nackashi.

Guarda il video di “(We Like To) Do It With the Lights On”:

Nick Thorburn, leader del gruppo, aveva annunciato nel 2016 la finel del progetto e il suo ritiro dalla musica. Successivamente a quella decisione, arrivata senza comunicati ufficiali, l’artista ha improvvisamente ripreso a scrivere e a suonare insieme ad altri musicisti. Il risultato di quella ritrovata vena compositiva confluisce nel nuovo lavoro degli Islands.

L’ultimo disco della band risale al 2016 (“Taste”).

“Islomania” tracklist:

01 Islomania

02 (We Like To) Do It With the Lights On

03 Carpenter

04 Closed Captioning

05 Set The Fairlight

06 A Passionate Age

07 Natural Law Party

08 Never Let You Down

09 Marble

10 Gore