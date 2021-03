IL TERZO LP DI JAPANESE BREAKFAST SI CHIAMA “JUBILEE” ED ESCE A GIUGNO

A distanza di quasi quattro anni dal suo sophomore, “Soft Sounds From Another Planet“, Japanese Breakfast tornerà il prossimo 4 giugno, via Dead Oceans, con un nuovo LP, “Jubilee” (qui il pre-order).

“Non ho mai voluto riposare sugli allori”, dice Michelle Zauner del nuovo disco. “Volevo spingerlo il più lontano possibile, invitando più persone e spingendomi avanti come compositorrice, produttrice, arrangiatrice.”

Il primo singolo, scritto insieme a Jack Tatum (aka Wild Nothing) e dalle influenze ’80s, si chiama “Be Sweet” e qui sotto potete vedere il divertente video diretto dalla stessa Zauner.

La musicista nativa di Seoul, ma di stanza a Philadelphia dice del suo nuovo brano: “Dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni a scrivere di dolore, volevo che il seguito fosse gioioso. Per me un terzo disco dovrebbe sembrare roboante e quindi ho voluto tirare fuori tutte le fermate per questo. Qualche anno fa ho scritto “Be Sweet” con Jack Tatum di Wild Nothing. L’ho tenuto fermo per così tanto tempo e sono così entusiasta di farlo finalmente uscire.”

“Jubilee” Tracklist:

1. Paprika

2. Be Sweet

3. Kokomo, IN

4. Slide Tackle

5. Posing In Bondage

6. Sit

7. Savage Good Boy

8. In Hell

9. Tactics

10. Posing For Cars