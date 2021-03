PENELOPE TRAPPES, SI INTITOLA “PENELOPE THREE” IL NUOVO ALBUM IN USCITA A MAGGIO.

La musicista australiana con base a Brighton, Penelope Trappes, ha annunciato il suo terzo album dal titolo – in linea con i primi due – “Penelope Three”, in uscita il prossimo 28 maggio via Houndstooth (preordina qui) il quale – si legge nella nota stampa – “Completa il suo trittico ambizioso e ultraterreno con un album di guarigione, sul quale cerca di liberarsi dalla paura e dall’amore, evocato nelle tipiche ambient gothic dreamlands di Penelope che sono parti uguali di paesaggi sonori shoegaze pop e surrealisti”.

Il comunicato stampa pervenutoci riporta ancora: “Laddove “Penelope One” esplorava gli aspetti della nascita e della rinascita e il potere del corpo femminile, e “Penelope Two” era incentrato sul riconoscimento del dolore e su come portiamo le nostre storie di perdita, “Penelope Three” riguarda la guarigione delle storie tenuta nel suo corpo arrendendosi all’amore universale. In esso, esplora la sua metamorfosi attraverso racconti di maternità, femminile divino, ansia, poteri curativi e le loro connessioni spirituali attraverso loop vocali, pianoforte e chitarra intrisi di riverbero, il tutto sostenuto da droni sotterranei. Non cerca solo di liberarsi dal processo di lutto in Penelope Two, ma anche dalle ansie della società, abbracciando il passaggio generazionale che sta avvenendo mentre sua figlia cresce, sua madre invecchia e come vede il mondo cambiare drasticamente.

“Sto scavando nel mondo sotterraneo con motivi visivi e un’oscurità mistica e gotica che simboleggia le mie lotte”, dice al riguardo di Penelope Three. “Eppure il messaggio universale è quello di superare le nostre paure per permettere all’amore di entrare. Questa è la guarigione.”

Fondamentale, per questa parte finale della trilogia, Penelope è tornata a concentrarsi sulla sua voce, il suo primo e originale strumento. “Le composizioni sono molto guidate dalla voce, perché è il nostro strumento principale che può raccontare la nostra storia”, dice. Il suo canto è avvolto e perseguitato da paesaggi sonori minacciosi e atmosferici, i suoi testi poetici sollevati da suoni a volte leggeri e allucinatori, altre volte minacciosi e cavernosi”.

Con l’occasione, Penelope ha anche rilasciato il primo singolo e video ” Nervous”, a proposito del quale ha dichiarato: “A metà del 2020 ho affittato una casa strana e unica a Brighton, ma non sono riuscita a trasferirmi per un mese, quindi ho usato lo spazio e il tempo per filmare questo video. Scava nella mente di una donna che fuma nervosa, che assume la forma di una strana casa opprimente. All’esterno ci sono ampi ma liminali momenti di sollievo dalla claustrofobia, ma invariabilmente viene trascinata indietro nel ciclo ansioso del suo intrappolamento mentale“.

“Penelope Three” track list:

1. Veil

2. Nervous – Official video

3. Forest

4. Fur & Feather

5. Red Yellow

6. Halfway Point

7. Blood Moon

8. Lucky Eleven

9. Northern Light

10. Awkward Matriarch