A FINE APRILE IL PRIMO ALBUM DI GIRL IN RED

Dopo una paio di EP e una manciata di singoli per Girl In Red è finalmente arrivata l’ora del debutto sulla lunga distanza: la musicista norvegese, il cui vero nome è Marie Ulven Ringheim, pubblicherà infatti “If I Could Make It Go Quiet” (qui il pre-order) il prossimo 30 aprile via AWAL.

Scritto interamente dalla stessa Girl In Red, il disco è stato prodotto da Marie insieme a Mattias Tellez.

Dice la norvegese del suo nuovo LP: “”If I Could Make It Go Quiet” è un tentativo di imparare cosa vuol dire essere umano; di affrontare le parti più spaventose di me stessa; di vivere con il dolore di sapere che sono solo carne e ossa; di essere arrabbiata, spezzata e implacabile, ma ancora in grado di mostrare i miei sentimenti; sto facendo luce sulle parti più oscure della mia mente e lascio entrare tutti; “If I Could Make It Go Quiet” sono io che sto semplicemente cercando di capire cosa sta succedendo.”

Il nuovo singolo è la opening-track “Serotonin”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“If I Could Make It Go Quiet” Tracklist:

1. Serotonin

2. Did You Come?

3. Body And Mind

4. Hornylovesickmess

5. Midnight Love

6. You Stupid Bitch

7. Rue

8. Apartment 402

9. .

10. I’ll Call You Mine

11. It Would Feel Like This