“DADDY’S HOME”, NUOVO DISCO DI ST. VINCENT, ESCE IL 14 MAGGIO. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO “PAY YOUR WAY IN PAIN”.

Come anticipato da alcuni manifesti apparsi in giro e prontamente riproposti su diverse piattaforme social alcuni giorni fa “Daddy’s Home”, sesto album in studio di Annie Clark aka St. Vincent, sarà tra noi il prossimo 18 maggio.

Il nuovo disco, definito dalla sua autrice “…una raccolta di storie sul sentirsi a terra in giro per le strade di New York City. I tacchi della notte scorsa sul treno del mattino. Il trucco di tre giorni prima ancora sul viso, è in queste ore ‘preceduto’ dal nuovo singolo “Pay Your Way In Pain”, un sinuoso singolo di madido funk, pronto ad enfatizzare l’incredibile vocalità della Clark e le sue doti con l’intramontabile chitarra Ernie Ball Music Man.

Il brano suona come se dei viaggiatori del tempo fossero arrivati dal futuro per prenotare una sessione agli Electric Lady nei primi anni ’70. Il video di “Pay Your Way In Pain”, diretto da Bill Benz (regista dell’imminente “The Nowhere Inn”, di cui St. Vincent è co-autrice e protagonista), ci presenta il mondo visivo di Daddy’s Home, un universo in cui una delle artiste più futuristiche di questa epoca si fionda nel tunnel senza fine dei varietà televisivi.

Guarda il video di “Pay Your Way In Pain”:

“Daddy’s Home” è stato prodotto da Annie Clark e Jack Antonoff, registrato da Laura Sisk, mixato da Cian Riordan e masterizzato da Chris Gehringer.

“Daddy’s Home” Tracklist:

01. Pay Your Way In Pain

02. Down And Out Downtown

03. Daddy’s Home

04. Live In the Dream

05. The Melting Of The Sun

06. The Laughing Man

07. Down

08. Somebody Like Me

09. My Baby Wants A Baby

10. …At The Holiday Party

11. Candy Darling