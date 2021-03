GUARDA EVAN DANDO SUONARE “CONFETTI” AL WALGREENS DI CAPE COD

Evan Dando nei giorni scorsi ha perso il suo portafoglio, che conteneva la patente e due carte di debito, a Cape Cod, Massachusetts.

Il frontman dei Lemonheads ha lanciato un messaggio dal suo account Twitter, che raramente utilizza, per cercare di recuperarlo.

Un impiegato della Walgreens di Falmouth, Mike Ghelfi, gli ha risposto che il portafoglio era stato trovato e che lo poteva venire a ritirare al negozio.

Quando Dando è andato al Walgreens, per esprimere la sua gratitudine, ha improvvisato un set acustico tra gli scaffali del negozio e Ghelfi ne ha approfittato per registrare “Confetti” (tratto da “It’s A Shame About Ray” del 1992), che potete vedere nel tweet qui sotto.

Just had a special guest appearance at Walgreens by artist @Evan_Dando (lead singer of the group the Lemonheads). Thank you Evan, you sounded great as always! pic.twitter.com/GB6XOBPfnS

— Mike Ghelfi (@GhelfiPC93) March 1, 2021