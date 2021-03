JOHN ANDREWS & THE YAWNS: IL TERZO ALBUM ARRIVA A MAGGIO

A distanza di oltre quattro anni dal loro secondo LP, “Bad Posture”, John Andrews & The Yawns torneranno con un nuovo full-length, “Cookbook” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 14 maggio via Woodsist Records.

Scritto nel corso degli ultimi tre anni, il nuovo album viene definito come il più colorato dell’artista di stanza in New Hampshire.

Il primo singolo, di cui potete vedere il video qui sotto, si chiama “New California Blue” ed è un’ode di gratitudine verso Joni Mitchel.

“Cookbook” Tracklist:

1. New California Blue

2. River Of Doubt

3. Ain’t That Right?

4. Try

5. Song For The Gonz

6. Early Hours Of The Morning

7. Easy Going

8. Johnny’s Cookbook

9. Keep On Dreamin

10. Thankyou