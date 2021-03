VIDEO: IL TIPO DI JESI

La nostra anteprima di oggi è dedicata al nuovo singolo de Il Tipo di Jesi, ovvero Tommaso Sampaolesi, classe 1986, nato e cresciuto a Jesi, Ancona.

Già cantante, chitarrista e compositore dei Cora, che nel 2009 hanno pubblicato per Jestrai “L’aria che respiro soffoca”, nel 2016 Tommaso decide di mettersi in proprio e di raccogliere il materiale scritto negli anni per farne un disco da solista. Prodotto da Davide Lasala (Edda, Dellera, Paletti, His Electro Blue Voice) esce nel 2018 “Pranzo Rock in Via Trieste”, l’esordio solista, al quale fa seguito l’EP “Yeah Yeah Jesi!!” dello scorso anno, caratterizzato da un sound più incentrato sull’elettronica e da testi meno cupi e più speranzosi.

Ad un anno di distanza Il Tipo di Jesi torna con “Libertà” (in uscita ufficialmente il 12 marzo via You Can’t Records), singolo che traccia una nuova via per il cantautore jesino, più allegra e spensierata rispetto alle precedenti opere e con un’attitudine più cantautorale e pop rispetto alle sperimentazioni elettroniche del precedente lavoro. Scritta e registrata tra marzo ed aprile 2020, in pieno primo lockdown: una “reclusione” forzata in casa e l’isolamento dal mondo esterno capaci di produrre una canzone carica di voglia di vita e libertà, con un approccio speranzoso e ottimista verso un ignoto e futuro mondo Post-Covid.

Nella voce di Tommaso è senz’altro distinguibile una vena grunge, ma nella musica si possono riconoscere influenze variegate che partono dai Beatles, passano per Neil Young per arrivare fino ad Elliott Smith e Flaming Lips, senza escludere i nostri Rino Gaetano e Lucio Dalla e un certo cantautorato italiano contemporaneo.

Video prodotto da Video Ex Machina

Regia & Editing | Fabio Cotichelli

Dop & Colorist | Riccardo Saraceni

Production Assistant | Francesco Matteo Ceccarelli

Attori | Carmine Iannaccone, Cristiana Quaranta

Location Manager | Ginevra Scipioni

