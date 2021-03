GUARDA IL VIDEO DELL’INEDITO DI JOE STRUMMER, “JUNCO PARTNER”, CONTENUTO NELLA NUOVA RACCOLTA “ASSEMBLY”

In attesa dell’imminente uscita di “Assembly” il prossimo venerdì 26 marzo, la nuova collezione rimasterizzata di brani solisti di Joe Strummer, l’ex frontman dei Clash, la Dark Horse Records condivide in anteprima mondiale “Junco Partner (Acoustic)”. Il brano è ora disponibile in streaming e on line come video animato mixed media ad opera di Spencer Ramsey.

“Scoperta nei sotterranei del leggendario artista su una cassetta etichettata a mano” – si legge nella nota stampa – “Junco Partner” è stata una costante nella carriera di Joe. Strummer aveva ascoltato questo brano per la prima volta in una compilation R&B negli anni ’70 per poi farla diventare un punto fermo nella scaletta della sua prima band di Joe, The 101ers, prima di registrarla con i Clash per il seminale album Sandinista! nel 1980 ed essere una colonna portante degli spettacoli dal vivo fino alla fine della carriera di Joe con i Mescaleros. Questa inedita registrazione casalinga di “Junco Partner” vede Strummer in solo con la sua acustica, regalandoci una versione intima con la sua voce inconfondibile e il suo tocco ritmico alla chitarra”.