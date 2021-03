RYLEY WALKER & KIKAGAKU MOYO

Tre anni fa Ryley Walker ha tenuto a battesimo la sua piccola etichetta Husky Pants dedicata a pubblicare collaborazioni, split record, tutta una serie di formati e idee piuttosto fantasiose che non trovano più molto spazio nel mercato tradizionale. “Deep Fried Grandeur” è l’esempio perfetto: quaranta minuti tra jam e improvvisazione divisi in due tracce da quasi venti primi suonate insieme ai giapponesi Kikagaku Moyo, uscite in sordina ad inizio febbraio e arrivate in fretta tra i brani più ascoltati, venduti e scaricati su Bandcamp.

L’incontro tra il prolifico enfant prodige dell’Illinois e il combo psichedelico di Tokyo risale in realtà al 2018 quando il festival olandese Le Guess Who? ha proposto a Walker di mettere in piedi una performance esclusiva con un gruppo a sua scelta e lui ha deciso di coinvolgere Go Kurosawa, Tomo Katsurada, Kotsu Guy, Daoud Popal e Ryu Kurosawa che si sono rapidamente affiancati alla band che solitamente accompagna Ryley in tour (Brian Sulpizio, Frank Rosaly, Andrew Scott Young).

Il video integrale di quella serata circolava in rete già da tempo, con “Deep Fried Grandeur” il sodalizio è disponibile in tutti i formati vinile compreso. Un bel regalo per tutti gli appassionati del genere, che potranno così riscoprire evoluzioni ad alto tasso psichedelico tra momenti di furore chitarristico e quiete pastorale con un audio ripulito e un suono più compatto. Colonna sonora perfetta per viaggi mentali vista la scarsa possibilità di muoversi fisicamente.