TRACK: FAUVELY

“Always” è il secondo singolo tratto dall’album “Beautiful Place” che uscirà il 2 Aprile. La band di Chicago (anche se i componenti del gruppo provengono da Savannah, Georgia) ama circondarci di ottime vibrazioni con il delicato suono delle chitarre di Sophie Brochu e Dale Price.

Ovviamente la voce si Sophie gioca un ruolo imprescindibile: elegante e malinconica riesce a raggiungere gli angoli più nascosti del nostro cuoricino.

Dave Piscotti (batteria) e Phil Conklin al basso completano la band.

Beautiful Places by Fauvely

“Stomp it out, like a cigarette. I don’t know where you’ve been. Self-esteem, a losing bet. I count it on a single hand. There’s always a reason to be sad. There’s always you holding me back.

I’ve been thinking, talking of leaving, and I’ve been losing, dreaming of quitting.

There’s always a reason to be sad, there’s always you holding me back.

I’ve been thinking, talking of leaving, and I’ve been losing, dreaming of quitting.”

Dream-pop ma con una componente melodica molto solida e un cantato con tonalità dark in perfetta sincronia ad un testo molto triste. Questo brano è un eccellente preludio per quello che sarà sicuramente un album da ascoltare attentamente.

Non lasciatevi sfuggire l’ascolto del primo singolo “May3e”.

