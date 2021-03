TRACK: HEARTS APART

Arriva il momento del debutto assoluto per gli Hearts Apart, una band di Vicenza nata nel 2018 dall’incontro di quattro veterani della scena underground garage e punk rock italiana. Un gruppo veneto che può far affidamento su ottime esperienze pregresse (Il Buio, Universal Sex Arena, Miss Chain & The Broken Heels e Phill Reynolds) e tanta voglia di divertirsi, nonostante il tempo che passa e l’età che avanza.



Gli Hearts Apart provano a elaborare lo shock di essere arrivati alle porte dei quarant’anni con “Waste Time”, singolo apripista di un EP di prossima pubblicazione intitolato “Numbers One To No One”. Una canzone dai toni malinconici che sprizza disagio adolescenziale da tutti i pori, quasi fosse stata scritta col proposito stesso di diventare un appiglio al quale aggrapparsi per non allontanarsi troppo da un’età tanto felice quanto amara.

Due minuti e trentacinque secondi di rock ruvido ma deliziosamente melodico che, stando alle parole degli Hearts Apart, rappresentano “il miglior antidoto alla peggior autocommiserazione”. Noi ci crediamo e apprezziamo, in attesa di gustarci le altre quattro tracce incluse nell’esordio.

Listen & Follow

Hearts Apart: Facebook