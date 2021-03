VIDEO: WALLICE

Ritroviamo con piacere Wallice, che dopo l’esordio con il bano “Punching Bag” e il suo agrodolce pop lo-fi da cameretta, è tornata con un piglio più elettrico in “23”. Brano accattivante e ricco di melodia, con uno stile che si sta connotando sempre più personale.

Classica canzone “di passaggio”, su quel momento in cui non si è più adolescenti ma nemmeno troppo grandi per essere considerati adulti.

“L’età specifica di 23 anni non ha alcuna pietra miliare associata ad essa, ma è più l’idea di guardare semplicemente al futuro“, dice Wallice sul significato del brano. “Proprio come la gente “resetta” ogni anno nuovo, sembrerebbe paragonabile all’ essere “più vecchi e più saggi” ad ogni compleanno, ma invece di guardare costantemente al futuro, è importante essere felici di dove si è“.

