FANTASTIC NEGRITO: RINVIATO AL 2022 IL CONCERTO DI MILANO. SI AGGIUNGONO ROMA E BOLOGNA

A causa dell’attuale pandemia mondiale Fantastic Negrito ha dovuto posticipare il suo imminente tour europeo e quindi anche la sua data all’Alcatraz di Milano, originariamente prevista per lunedì 22 marzo è stato spostata a giovedì 20 gennaio 2022.

Il musicista di stanza in California ha inoltre annunciato due nuovi appuntamenti italiani a supporto del suo ottimo quarto LP, “Have Your Lost Your Mind Yet“, uscito la scorsa estate, previsti per venerdì 21 gennaio all’Orion Club di Ciampino (Roma) e per sabato 22 gennaio all’Estragon Club di Bologna.

Sono ancora confermate, invece, le date estive a Fiesole (FI), Gardone Riviera (BS) e Pordenone.

Questo il programma completo:

Mercoledì 21 Luglio 2021

Fiesole (FI), Estate Fiesolana / Teatro Romano – via Portigiani

Biglietti disponibili su Ticketone

1° Settore: € 25,00 + prev.

2° Settore: € 22,00 + prev.

Giovedì 22 Luglio 2021

Gardone Riviera (BS), Tener-a-mente / Anfiteatro del Vittoriale – via Vittoriale, 12

Biglietti disponibili su Ticketone e www.anfiteatrodelvittoriale.it

Poltronissima: € 43,00 + prev.

Platea: € 34,00 + prev.

Gradinata centrale: € 30,00 + prev.

Gradinata non numerata: € 26,00 + prev.

Venerdì 23 Luglio 2021

Pordenone, Pordenone Blues Festival – Parco di San Valentino

Biglietti disponibili su Ticketone

Posto unico in piedi: € 28,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Data riprogrammata: Giovedì 20 Gennaio 2022

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket

Posto unico: € 25,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Venerdì 21 Gennaio 2022

Ciampino (RM), Orion Club – viale J. F. Kennedy, 52

Inizio concerti h. 22:00

Biglietti disponibili su Ticketone

Posto unico: € 25,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Sabato 22 Gennaio 2022

Bologna, Estragon – via Stalingrado, 83

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket

Posto unico: € 25,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto