MITSKI CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “THE BADDY MAN”

Dopo il tour a supporto del suo quinto LP, “Be The Cowboy“, uscito ad agosto 2018 via Dead Oceans, Mitski aveva deciso di prendersi un periodo di pausa a tempo indeterminato.

A gennaio dello scorso anno, la musicista giapponese-americana era tornata con “Cop Car”, un brano estratto dal sountrack di “The Turning”, e ora condivide un altro nuovo pezzo, “The Baddy Man”, che potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto.

La canzone fa parte della colonna sonora di una graphic novel sci-fi, “This Is Where We Fall”, in uscita il prossimo 5 maggio per Z2 Comics e scritta Chris Miskiewicz e Vincent Kings.

Il soundtrack, che verrà realizzato in vinile e cassetta, non sarà invece disponibile sui servizi streaming.

“È stato emozionante creare una colonna sonora per un fumetto”, ha detto Mitski in una dichiarazione a Rolling Stone. “Mi ha permesso di lavorare al di fuori della mia solita forma di scrittura e di provare ad avvicinarla come una partitura, ma senza nessuno degli spunti che derivano dal lavorare accanto a un’immagine in movimento, che alla fine è stata liberatoria e stimolante. Spero che il risultato finale aiuti a immergerti nella storia!”

Photo Credit: Bao Ngo