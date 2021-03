VIDEO: COACH PARTY Everybody Hates Me

Dopo aver pubblicato lo scorso giugno il loro primo EP, “Party Food”, i Coach Party stanno ora per dargli un seguito.

La band indie-rock dell’Isola di Wight, infatti, realizzerà il prossimo 20 aprile, via Chess Club Records, una nuova prova sulla breve distanza, “After Party”.

Scritto nel mezzo del caos del 2020, l’EP è stato registrato, prodotto e mixato dal batterista della band inglese Guy Pace.

La frontwoman Jess Eastwood dice della nuova prova: “Ogni canzone di “After Party” è uscita in modo abbastanza naturale per noi, molte di loro parlano di persone difficili, che si tratti di colleghi di lavoro, membri della famiglia e persino di noi stessi (come in “Everybody Hates Me”). In altri brani ci chiediamo se staremmo bene da soli e affrontiamo il dubbio su noi stessi e la mancanza di fiducia – è autoironico ma in un modo terapeutico positivo.”

Il primo singolo è proprio “Everybody Hates Me” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Daniel Broadley: il loro indie-pop pieno di energici riff chitarristici disegna piacevoli melodie solari, nonostante la malinconia del brano.

“”Everybody Hates Me” non è una metafora di niente; si tratta letteralmente di quei momenti in cui ti convinci che a tutti, compresi i tuoi migliori amici, in realtà non piaci e la tua autostima è così bassa che non li biasimi nemmeno”, spiega la Eastwood del nuovo pezzo.

