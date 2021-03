EP: BEAR OF BOMBAY Something Stranger

Avevamo presentato in anteprima qualche settimana fa “Something Stranger” EP di debutto di Lorenzo Parisini degli Zivago alias Bear Of Bombay. Torniamo ad approfondire il discorso visto anche il buon riscontro avuto dal suo “Psychodreamelectropop” a livello internazionale con ingresso in playlist, citazioni e passaggi radio digitali in Australia, Grecia, Francia, Canada.

Cinque tracce che hanno colpito nel segno. Merito di Parisini, capace di reinventarsi unendo influenze molto diverse in modo funzionale e dinamico. Il brano più ascoltato è stato senza dubbio il singolo “Night Tree” con la sua anima elettropop e orecchiabile, ma il resto dell’EP non è da meno con il synth pop pieno d’atmosfera di “The Storm” che si sposa decisamente bene con le melodie ariose di “Lazy Day”.

Il ritmo regolare di “Follow You” ha il piglio del pop mittle europeo, in cui le radici kraut si addolciscono senza perdere nitidezza per poi riemergere nella title track che chiude i giochi con una drum machine e sintetizzatori che s’incontrano in un crescendo psichedelico. “Something Stranger took me by surprise” e la sorpresa c’è stata sul serio in un “piccolo” esordio che ha indubbiamente superato le aspettative.

